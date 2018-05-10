Якутск, 10 мая, 2018, 06:47 — ИА Регнум. В Амгинском районе Якутии подтоплены дома уже в четырёх сёлах, и уровень воды продолжает подниматься. Эвакуированы из своего жилья 614 человек, в том числе 233 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета. В районе введён режим ЧС.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

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Из-за затора льда подтоплен райцентр, село Амга, а также населённые пункты Абага, Мяндигэ и Чапчылган. Всего под водой оказался 241 двор и 150 жилых домов, а также нефтебаза, авиаплощадка, метеостанция ООО «Амгинские полуфабрикаты», пилорама «Якутслесресурс» и алкомаркет «Слобода».

Людей эвакуируют по родственникам и в пункты временного размещения. Произведён также отгон 1164 домашних животных, их обеспечили кормом и водой.

Наибольшее количество подтопленных домов, 95, в Чапчылгане. Ещё 50 жилых зданий и 118 дворов залиты водой в Амге. В Абаге затоплены 5 домов и 21 двор, в Мяндигэ — три двора. Администрация Амгинского района обратилась с просьбой к владельцам моторных лодок помочь с эвакуацией людей.

Из-за подтопления возникли перебои с элетроснабжением в Сёлах Амга, Чакыр, Чапчыган и Болугур. Ремонт линий осуществляется энергетиками, несмотря на то, что столбы стоят в воде.

Для устранения ЧС ведётся подрыв льда на реке Амга на 90 км ниже по течению от райцентра. Гидрологическая обстановка в муниципалитете находится под контролем.

Комментируя ситуацию, жители Якутии пишут о том, что Амгу раньше никогда не топило. В соцсетях высказываются мнения, что причиной ЧС могло стать несвоевременное начало подрывных работ: проблему скопления льда не предотвратили заранее. «С таким же успехом и ледоход на Лене возле Якутска проспят», — опасаются жители Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, села Амга не было в списке населённых пунктов, которые назывались в числе попадающих под угрозу затопления. По данным правительства Якутии, последствий паводка ждали в Зырянке, Среднеколымске, Берёзовке, Налимске, Аргахтахе, Сватае и Андрюшкино, а высокие уровни воды прогнозировали на реках Витим, Лена, Олёкма, Алдан, Яна, Индигирка и Колыма.