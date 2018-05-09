Мурманск, 9 мая, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Утром в столице Заполярья — городе-герое Мурманске состоялся масштабный военный парад войск Мурманского гарнизона и военной техники. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в состав парадных расчётов пешей колонны в Мурманске вошли 500 воинов-североморцев, пограничники и спасатели, представители других силовых структур и ведомств. Снова в параде в честь Великой Победы приняли участие женщины-военнослужащие и впервые — воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Это самый юный парадный расчет в России. Самому младшему участнику всего 11 лет.

Gov-murman.ru Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов приветствует участников военного парада

Gov-murman.ru Колонна Нахимовского военно-морского училища

Затем по центральной улице города прошли 49 единиц современной и исторической военной техники. Его принимал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Командовал парадом заместитель командующего генерал-майор Виктор Воронов.

После парада состоялось возложение цветов к мемориалу Защитникам Советского Заполярья, где прошел праздничный митинг.

Gov-murman.ru Праздничный митинг у мемориала «Защитникам Советского Заполярья»

Присоединился город-герой и к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Торжественным маршем прошли тысячи северян с портретами участников Великой Отечественной войны — своих родных и близких. Среди них глава региона Марина Ковтун.

Gov-murman.ru Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в рядах «Бессмертного полка»

«Сегодня, сейчас вместе с нами на вахту памяти заступает вся страна. Потому что Победа для нас — не книжная история. Это духовная основа, объединяющая народ России. Не было в истории нашего народа испытаний страшнее Великой Отечественной войны. Заполярье хорошо помнит об этом. Помнит сожжённый дотла Мурманск. Помнит пропитанные кровью рубежи Западной Лицы и Муста-Тунтури. Помнит голод и холод, огонь и страх. Но, как и любое испытание, война показала, чего наш народ стоит. Народ-герой, народ-победитель, народ-освободитель. Великая Победа — символ нашего национального достоинства, нашей гордости и чести», — этими словами глава региона Марина Ковтун открыла торжественный митинг в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у мемориала «Защитникам Советского Заполярья».

Напомним, во время Великой Отечественной войны Мурманск стал объектом напряженной борьбы. С 1942 года немецко-фашистские войска подвергали город систематическим ударам авиации, пытаясь разрушить порт. В городе были разрушены или сгорели почти три четверти жилых домов, две трети предприятий.

В 1945 году Мурманск был включен в список 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Столица Заполярья награждена орденом Отечественной войны I степени. 6 мая 1985 года Мурманск получил звание «Город-Герой».