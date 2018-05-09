Мадрид, 9 мая, 2018, 22:52 — ИА Регнум. 9 мая на стадионе «Камп Ноу» между «Барселоной» и «Вильярреалом» был разыгран матч в рамках 34-го тура Испанской Примеры 2017/18. Матч завершился уверенной победой «сине-гранатовых» со счетом 5:1.

Футбол

На 11-й минуте атакующий полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 1:0.

Через 5 минут Паулиньо удвоил преимущество в счете, замкнув прострел Люка Диня с левого фланга атаки — 2:0.

В конце тайма лидер сборной Аргентины Лионель Месси довел счет до разгромного — 3:0. В роли ассистента выступил Андреас Иньеста.

В дебюте второго тайма итальянский фланговый полузащитник Никола Сансоне сократил разрыв в счете — 3:1.

В конце матча на 87-й и 90+2-й минутах вингер сборной Франции Усман Дембеле отметился забитыми мячами и установил окончательный счет — 5:1.

Статистика матча («Барселона"/"Вильярреал»)

Удары 12/15

Удары в створ 7/6

Владение 55%/45%

Фолы 5/10

Составы на матч:

«Барселона»: Силлессен, Семеду, Пике, Динь, Вермален, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Месси, Дембеле, Коутиньо.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Руис, Коста, Черышев, Форналс, Кастильехо, Тригерос, Эрнандес, Бакка.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Предупреждения: Руис — 44, Фуэго — 72, Марио — 82.

Голы: Коутиньо 11 — 1:0, Паулиньо 16 — 2:0, Месси 45 — 3:0, Сансоне 54 — 3:1, Дембеле 87 — 4:1, Дембеле 90+2 — 5:1.