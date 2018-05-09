Тбилиси, 9 мая, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Страны Евросоюза в рамках реадмиссии вернули в Грузию 68 граждан, которые нарушили условия безвизового режима. Об этом сообщили 9 мая корреспонденту ИА REGNUM в МВД Грузии.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР

По информации министерства, нарушители были выдворены из Германии, Швейцарии, Бельгии и Исландии и доставлены в Тбилиси чартерным рейсом из Дюссельдорфа. Этим же рейсом, кроме подвергшихся реадмиссии по собственному желанию вернулись на родину пять граждан Грузии.

«Авиарейс был запланирован в результате координации между Министерством внутренних дел Грузии, Федеральной полицией Германии и Европейским агентством пограничной и береговой охраны Фронтекс», — говорится в сообщении МВД.

Ранее также из Германии в Грузию была депортирована первая партия граждан, нарушивших условия безвизового сообщения в странах Шенгенской зоны. Подобные нарушения и возросшее число соискателей убежища из Грузии вызвали серьезное беспокойство среди стран ЕС, представители которых заговорили о возможности применения к Грузии механизма временной приостановки безвизового сообщения. Правительство страны в ответ на эти вызовы взялось за ужесточение законодательной базы, в частности, ввело ограничения на смену фамилии, а также обратилось к странам ЕС с просьбой внести Грузию в список безопасных стран, дабы предотвратить обращения граждан с просьбой о предоставлении убежища.