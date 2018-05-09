Екатеринбург, 9 мая, 2018, 22:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершилось празднование 73-летней годовщины со Дня Победы. В небе над акваторией Городского пруда прогремел салют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Горожане наблюдают праздничный салют в Екатеринбурге

Дмитрий Красноухов Праздничный фейерверк

Десятки тысяч жителей города наблюдали праздничный фейерверк на набережной и в других районах Екатеринбурга. Салют стал заключительным мероприятием в программе празднования Дня Победы.

В течение дня на различных площадках прошли концертные программы посвящённые Дню Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничная программа в Екатеринбурге началась с церемонии «Память» на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в 08:30 по местному времени (06:30 по мск).

«На мемориале, где горит Вечный огонь, напомним, в 2015 году была установлена уникальная композиция «Вехи Великой Войны», в которую вошли шесть бронзовых барельефов: «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Битва на Курской Дуге», «Освобождение Европы от нацизма» и «Победители», — сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

В 10:15 по местному времени начался парад военной техники, а следом на центральный проспект Ленина вышел «Бессмертный полк». В 2018 году с портретами своих героических предков вышли порядка 150 тыс. жителей Екатеринбурга.

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Отметим, что во время парада и шествия «Бессмертного полка» в городе начался дождь, однако непогода не омрачила праздничного настроения уральцев.

Дмитрий Красноухов Салют в честь Дня Победы

Также праздничные мероприятия прошли и в других городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле состоялся военный парад с участием техники, а в Первоуральске военнослужащие прошли по центральной улице города. После этого состоялось шествие «Бессмертного полка».