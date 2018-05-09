Челябинск, 9 мая, 2018, 21:50 — ИА Регнум. В Челябинске торжества по случаю Дня Победы начались возле Вечного огня на Аллее Славы. Здесь утром 9 мая прошла церемония возложения цветов и венков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Челябинске

Участие в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, чиновники, общественники, представители религиозных конфессий и другие. Участник Великой Отечественной войны, командир знаменитой «Катюши» Григорий Ваганов прошёл боевой путь от Орла до Берлина. Сегодня, 9 мая, он выступил на митинге.

«Я преклоняюсь перед тем поколением, которое сумело создать это грозное оружие. «Катюши» выпускали у нас, в Челябинске, на заводе имени Колющенко. Мы, Россия, выстоим в любых испытаниях!», — сказал ветеран.

Затем на главной площади Челябинска — Революции — состоялся военный парад. Торжественным маршем прошли почти 2,5 тыс. человек. А в качестве зрителей на параде были порядка 10 тыс. челябинцев. Торжественное прохождение войск по традиции открыли курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии. По площади также прошли барабанщики Челябинской кадетской школы-интерната и кадетского корпуса имени Александра Невского, реконструированный взвод в форме и с оружием времён Великой Отечественной войны, взвод кинологов со служебными собаками. Затем шли парадные расчеты.

После этого на площадь вышла техника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34. Эта боевая машина выпускалась на Челябинском тракторном заводе. В годы на войны на ЧТЗ было изготовлено 18 тысяч боевых машин, благодаря чему Челябинск получил второе название — Танкоград, отметили в администрации Челябинска.

Самым массовым мероприятием стало шествие «Бессмертного полка». В этот раз он объединил, по разным оценкам, от 75 тыс. до 100 тыс. челябинцев. Для сравнения: в 2014-м, когда он прошёл на Южном Урале впервые, в колонне собрались всего 300 человек.

В этот раз маршрут пролегал по проспекту Ленина, площади Революции и улице Цвиллинга (всего более трёх километров). А финальной точкой стал мемориал «Вечный огонь». Здесь участники шествия возложили цветы и венки.

Праздничные мероприятия в Челябинске продолжались весь день. Вечером на Театральной площади прошёл концерт «Огонь Победы». Завершился праздник традиционным салютом.

День Победы на Южном Урале и по всей стране — главный, самый народный, семейный праздник. И, как отмечают уральцы, это неспроста. Для многих 9 мая — один из поводов вспомнить своих предков, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Только благодаря тем, кто не жалея себя, сражался на фронте и в тылу, и стала возможна Победа над фашистским зверем, а народы Советского Союза избежали порабощения и уничтожения.