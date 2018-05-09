Тегеран, 9 мая, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что антииранские высказывания президента США Дональда Трампа, которые он сделал после объявления о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), являются «глупыми и абсурдными», сообщает сегодня, 9 мая, Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Ранее, 8 мая, по сообщениям Синьхуа, Трамп объявил, что США выходят из СВПД и возобновят санкции против Ирана. В телевыступлении в Белом доме Трамп отметил, что СВПД является «дефективной» сделкой и «очень слабо» ограничивает ядерную программу Ирана, зато помогает Тегерану избежать санкций. По словам президента, СВПД не ограничивает ни программу по разработке баллистических ракет, ни действия Ирана, «создающие нестабильность» на Среднем Востоке, а положение о том, что Иран может возобновить обогащение урана после истечения срока действия соглашения, также неприемлемо.

Кроме того, Трамп заявил, что США имеют «решающие доказательства» того, что обязательства Ирана по СВПД — обман.

После своего выступления Трамп подписал документ о выходе США из СВПД.

Белый дом сообщил, что возобновляемые санкции направлены главным образом против таких ключевых отраслей Ирана, как энергетика, нефтехимическая промышленность и финансы.

В ответ на решение Трампа президент Ирана Хасан Рухани вечером 8 мая в телевыступлении отметил, что Иран пока не отказывается от ядерной сделки и проведет консультации с другими сторонами по этой проблеме.

Синьхуа также сообщает, что во вторник, 8 мая, за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) высказался специальный посланник КНР по Среднему Востоку Гун Сяошэн, находящийся в Иране с визитом. По словам дипломата, необходимо отстаивать и дальше, а разногласия между сторонами — преодолеть путем диалога и переговоров. «У Китая четкая позиция по СВПД: он является многосторонним соглашением, достигнутым пятью постоянными членами СБ ООН, Германией, Евросоюзом и Ираном после тяжелых переговоров и утвержденным резолюцией 2231 Совбеза. Это крайне серьезное и важное соглашение», — заявил китайский спецпредставитель журналистам после переговоров с иранскими официальными лицами.

Гун Сяошэн также ознакомил представителей СМИ с ситуацией в Сирии. Он отметил, что в этой стране по-прежнему наблюдается напряженность, существует вероятность дальнейшего ухудшения ситуации, что вызывает озабоченность китайской стороны, искренне надеющейся на прекращение огня и кровопролитного конфликта в Сирии. По его словам, Пекин придерживается четкой позиции, рассчитывая на политическое урегулирование сирийской проблемы путем диалога и переговоров, военный подход не является выходом из кризиса.