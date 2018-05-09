Волгоград, 9 мая, 2018, 21:07 — ИА Регнум. 9 мая на стадионе «Волгоград Арена» был разыгран финал Кубка России сезона 2017/18 между командами «Авангард» и «Тосно». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

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В дебюте матча российский полузащитник Алексей Скворцов открыл счет, замкнув прострел Максима Палиенко с правого фланга — 0:1.

Через 5 минут Игорь Киреев сравнял счет точным ударом слета в дальний нижний угол — 1:1.

Резиуан Мирзов вырвал победу для питерского коллектива, заставив Александра Кобзева во второй раз достать мяч из сетки ворот — 1:2.

Статистика матча («Авангард"/"Тосно»)

Удары 17/9

Удары в створ 5/5

Владение 56%/44%

Угловые 5/1

Составы на матч:

«Авангард»: Кобзев, Дашаев, Гоцук, Багаев, Киреев, Гурфов, Нетфуллин, Коробов, Болов, Федчук, Альшин.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Маргасов, Буйволов, Чернов, Жигулев, Палиенко, Скворцов, Галиулин, Мирзов, Полетанович.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Предупреждения: Буйволов — 56, Федчук — 76, Мирзов — 80.

Голы: Скворцов 11 — 0:1, Киреев 16 — 1:1, Мирзов 80 — 1:2.