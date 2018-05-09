Кострома, 9 мая, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Около 20 тысяч человек участвовало в Костроме в шествии «Бессмертного полка». От мемориала «Вечного огня» до центра города костромичи шли семьями, с маленькими детьми и колясками, держа портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной Войне. Одним из первых шел костромской губернатор Сергей Ситников.

ИА REGNUM «Бессмертный Полк» в Костроме — 2018

ИА REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников

Под песни военных лет и военные марши колонна преодолела 2 километра, постепенно увеличиваясь в размерах. С обочин в нее вливались сотни человек.

ИА REGNUM «Бессмертный Полк» в Костроме — 2018

Шествия растянулось более чем на километр. Группу ветеранов везли в машине — горожане специально подходили к ней, дарили цветы и поздравляли их с победой.

ИА REGNUM «Бессмертный Полк» в Костроме — 2018

В связи с праздником были частично перекрыты примыкающие к центральной площади улицы. Подъезды к местам скопления людей были заблокированы грузовиками.

ИА REGNUM Духовой оркестр на проспекте Мира

В прошлом году в акции «Бессмертный полк» несмотря на снег, внезапно выпавший на 9 мая, приняло участие около 10 тысяч костромичей.

Фоторепортаж 2017 года: Шествие «Бессмертного полка» в Костроме объединило более 10 тысяч человек

На фронты Великой Отечественной войны ушло более 260 тысяч костромичей. Около 120 тысяч погибло. Героями Советского Союза стали 172 жителя Костромской области.

В годы войны в Костромской области были развернуты 49 госпиталей для раненных бойцов. За 4 года через них прошло более 50 тысяч бойцов и офицеров. 70% из них вернулись в строй.