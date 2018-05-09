Москва, 9 мая, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Более 10 млн человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Российской Федерации. Об этом сообщила в среду, 9 мая, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой обнародованы на сайте ведомства.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает у стен Новгородского кремля

«В рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось более 2900 мероприятий», — сказала Волк.

По ее словам, всего в праздничных шествиях с портретами своих родных приняли участие 10 млн 400 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шествие «Бессмертный полк» проходит 9 мая в десятках странах мира, причем не только в государствах, входивших в СССР (первой начала проводить Россия в 2011 году).

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