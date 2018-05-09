Тамбов, 9 мая, 2018, 20:33 — ИА Регнум. 125 тысяч жителей Тамбовской области встали в ряды «Бессмертного полка» сегодня, 9 мая, в День Победы. 62 тысячи человек приняли участие в акции в Тамбове, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Возглавил колонну областного центра губернатор Александр Никитин.

Пресс-служба администрации Тамбовской области В Тамбовской области в акции «Бессмертный полк» приняли участие 125 тыс. человек

Акция уже стала традиционной, но в этом году «Бессмертный полк» оказался самым массовым за всю историю проведения. Многотысячную колонну, где в одном строю с ветеранами идут их дети, внуки и правнуки, встречали аплодисментами и криками «Ура!».

Пресс-служба администрации Тамбовской области В Тамбове в колоннах «Бессмертного полка» прошли 62 тыс. человек

Губернатор Александр Никитин поддерживает акцию «Бессмертный полк» с первого года ее рождения.

«Это волнительное чувство гордости за дедов и прадедов можно почувствовать только в нескончаемом людском потоке «Бессмертного полка», — сказал глава региона, который вместе со своей семьей, с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошел в общем строю «Бессмертного полка».

Стартовала акция в областном центре в 15:00: до этого горожане смогли посмотреть праздничный военный парад и поучаствовать в других торжественных мероприятиях. В колонне с тамбовчанами прошли все руководители региона. В этом году «Бессмертный полк» пошел по новому маршруту: от памятника Владимиру Вернадскому по бульвару Энтузиастов через мемориал-триптих, а завершилось шествие у Парка Победы, где для участников был организован праздничный концерт.

Шествие «Бессмертного полка» прошло сегодня не только в Тамбове, но и по всей области: в общей сложности в нем приняли участие 125 тыс. человек. Сотни тамбовчан в составе делегаций из различных городов и районов области принимают участие в шествии «Бессмертного полка» за рубежом: Франции, Германии, Болгарии, Люксембурге.

Пресс-служба администрации Тамбовской области Возглавил колонну областного центра губернатор Александр Никитин

«Уже не первый день по улицам городов, сёл и посёлков страны бурным потоком разливаются гигантские волны «Бессмертного полка». Они захватили в свою многомиллионную стихию сыновей, дочерей, внуков и правнуков тех, кто с признательностью смотрит с больших и малых фотопортретов через годы и десятилетия на новый мир, искрящийся всеми красками жизни, на юное поколение, за которое они не жалели ни сил, ни самой жизни. Эти волны достигли многих стран и континентов. Воодушевляющее шествие охватило страны Европы, Азии, Южной и Северной Америки, страны Востока и Запада, став в некоторых из них таким же, как у нас, государственным праздником. Везде, где живут наши соотечественники, которым дорога память об их героических дедах и прадедах, проходит «Бессмертный полк»! И какие бы расстояния и часовые пояса нас ни разделяли, в эти дни мы нерасторжимо вместе, мы — единый русский народ!» — сказал Александр Никитин.