Москва, 9 мая, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Власти США, которые ввели новые ограничительные меры против Российской Федерации, пытаются отыграться за «фиаско ракетной атаки» против Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Формально РФ пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к нашей стране иметь не может, — говорится в сообщении. — В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против САР».

В ведомстве не исключили, что санкции США против российских военных структур — это месть за хорошее обучение сирийских военных, отразивших ракетную атаку «западных агрессоров».

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти США приняли решение ввести новые ограничительные меры в отношении ряда российских, китайских, турецких, иранских, северокорейских военных структур. Оборонные предприятия вышеуказанных стран подозреваются в нарушении законов о нераспространении оружия массового уничтожения.

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