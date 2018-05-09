Казань, 9 мая, 2018, 19:44 — ИА Регнум. С портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в колонне «Бессмертного полка» по центральным улицам Казани прошли 163 тыс. человек. Начавшаяся с марша войск казанского гарнизона и специальных подразделений, акция памяти объединила людей всех возрастов, национальностей и профессий, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Казани Начало колонны

Пресс-служба администрации Казани Участники акции в Казани несут знамя

Акция стартовала в 15:00 мск. На площади свободы шествие возглавил глава Татарии Рустам Минниханов с портретом дяди — Галимзяна Минниханова. Также в первых рядах шествия — Государственный Советник РТ, Герой Труда России Минтимер Шаймиев с портретом отца — Шарипа Шаймиева, который был тяжело ранен в боях под Москвой и комиссован в 1942 году.

Пресс-служба администрации Казани В числе участников — глава Татарии Рустам Минниханов

Мэр Казани Ильсур Метшин вышел на марш с портретом деда по отцовской линии — Музагита Метшина. Он прошел всю войну — с первых дней и до Победы в 1945 году, получил пять ранений и две контузии.

Жители Казани охотно делятся историями родственников, ушедших на фронт. Альберт Даминов к шествию присоединился впервые. Он написал книгу о своей родословной и судьбе жителей села Старое Ромашкино Чистопольского района, принимавших участие в войне. В руках у него портрет отца — Гумара Даминова.

«Сегодня историю его подвига и всех близких, воевавших на фронте, мои дети и внуки узнают из книги, которую я писал около пяти лет», — отметил Даминов.

Пресс-служба администрации Казани «Бессмертный полк» в Казани

«Я считаю, что это очень нужная акция, это нужно для конкретных людей, для нас — моего ребенка, моего внука. У нас на войне погибли 11 ближайших родственников. Я не хочу, чтобы об этом когда-нибудь забыли», — отмечает Татьяна Александрова, которая участвует в шествии во второй раз.

С портретом своего брата Равиля Мусина прошел в колонне Надир Мусин, который со своей супругой принимает участие в акции уже третий год подряд.

«Он ушел на войну в 1942 году в 18 лет. С фронта не вернулся, родители получили извещение, что он числится без вести пропавшим. Всю свою жизнь они через военкоматы хотели найти его — не смогли. А я через 60 лет нашел его в Книге Памяти. Узнал, что он похоронен в братской могиле в Курской области, в пяти километрах от села Прохоровки, где проходило танковое сражение», — рассказал Мусин.

Пресс-служба администрации Казани Акция объединила людей всех возрастов, национальностей и профессий

Казань ежегодно становится одним из городов, лидирующих по количеству участников акции. Татария занимает третье место в России по количеству участников шествия среди других регионов страны.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году акция «Бессмертный полк» в Казани собрала 120 тыс. участников.