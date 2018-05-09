Екатеринбург, 9 мая, 2018, 20:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дождь не помешал празднованию Дня Победы. Тем более, что к обеду погода улучшилась, выглянуло солнце. Праздничные гулянья проходили на нескольких площадках города.

Алексей Колчин ИА REGNUM В машинах едут ветераны

Начался этот великий праздник традиционным парадом по площади 1905 года. По брусчатке прошли 2200 человек и проехало около 80 единиц техники.

Затем на площадь вышли участники шествия «Бессмертного полка». Нескончаемый людской поток. По сведениям организаторов, в шествии приняли участие порядка 150 тыс. человек. Нескончаемый людской поток.

«Это уже не Бессмертный полк, а целая Бессмертная общевойсковая армия полного штата», — написал на своей странице в Facebook свердловский журналист Леонид Поздеев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Нескончаемый людской поток

Алексей Колчин ИА REGNUM С портретами своих близких

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеранам дарят гвоздики

Праздничные мероприятия сегодня шли на многих площадках города. В том числе и в Центральном парке имени Маяковского. А вечером состоялся традиционный салют.

Алексей Колчин ИА REGNUM В театре под открытым небом — тематические представления. Одна из сценок