Москва, 9 мая, 2018, 20:46 — ИА Регнум. В Москве на Красной Площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Командовал военным парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. На торжественной церемонии присутствовал президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху на Параде Победы

Дарья Антонова ИА REGNUM Актёр Стивен Сигал

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный муфтий России Равиль Гайнутдин

Парад начался после выступления Владимира Путина и объявления минуты молчания. Президент поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём Победы и подчеркнул, что данный праздник навсегда останется свящённым для России.

«Нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству. Повержены преступные планы мирового господства. Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны. Что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ. Он добился победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь! Защитил честь и независимость родной земли, благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу», — подчеркнул Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин поздравляет ветеранов

В параде приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, было задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, 75 самолётов и вертолетов. Впервые на военном параде прошли воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, воспитанники Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института войск Национальной гвардии Российской Федерации и парадный расчет роты Военной полиции ВС РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр обороны Сергей Шойгу направляется к центральной трибуне для доклада Президенту России Владимиру Путину

Дарья Антонова ИА REGNUM Войска приветствуют министра обороны РФ

Кроме того, впервые в 2018 году на параде Победы были представлены новейшие образцы вооружения: специальная бронированная машина (СБМ) ВПК-233 136 «Тигр», бронеавтомобиль «Тайфун-К» с колёсной формулой 4×4, бронированный армейский грузовик «Урал-432 009», бронеавтомобиль «Патруль», зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Также в небе появились два истребителя пятого поколения СУ-57.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Тайфун-К» военной полиции

Дарья Антонова ИА REGNUM Бронеавтомобиль «Тайфун-К» 4х4

По Красной площади проследовали БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», зенитный ракетный комплекс С-400, танки Т-34−85, Т-72Б3, Т-90, Т-14 «Армата», БМП Т-15, БТР «Бумеранг», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Коалиция» и зенитный ракетный комплекс «Бук-М2».

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО «Смерч»

Дарья Антонова ИА REGNUM Ракетный комплекс «Ярс»

Всего в торжественных мероприятиях 9 мая 2018 года в России участвовали более 145 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и других силовых ведомств. Задействовано более 2300 единиц вооружения и военной техники, более 110 самолётов и вертолетов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ту-160 «Белый лебедь» и Ту-22М3

Дарья Антонова ИА REGNUM Знаменитое построение «Кубинский бриллиант» в исполнении пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи»

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, воевавший в рядах 86-й стрелковой Тартуский дивизии Михаил Петрович Зорин

Почтить память героического подвига советского народа на Красную площадь 9 мая пришли сотни человек. Трибуны были переполнены, люди дарили цветы ветеранам и скандировали торжественнные лозунги в честь Дня Победы. На парад пришли ветераны Великой Отечественной войны, в частности, известный штангист и заслуженный мастер спорта СССР Владимир Вильховский. Он высоко оценил достижения отечественной техники, продемонстрированные на параде, и слаженный строй Вооруженных сил России.

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Как корреспонденту ИА REGNUM заявил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Зорин, он ходит на парад четыре года подряд. Ветеран защищал Ленинград от фашистов в самые тяжёлые времена. По словам волонтёров, участие в параде для них — большая честь. Для многих ребят это первый опыт в волонтёрстве, и они гордятся своим участием в торжественной церемонии.