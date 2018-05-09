Вологда, 9 мая, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, в Вологде состоялся Парад Победы. Основные торжества, посвященные одному из главных праздников страны, прошли в сердце города — у мемориала «Вечный огонь Славы». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Vologda-oblast.ru Юный защитник Отечества с портретом прадеда

По площади Революции прошли 25 парадных расчетов, более 900 человек: военные, представители силовых структур и общественных организаций, курсанты Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники и Вологодского института права и экономики ФСИН России, кадеты, юнармейцы.

Vologda-oblast.ru «Бессмертный полк», объединивший тысячи вологжан

«Дорогие вологжане! Позвольте поздравить вас с великим праздником — Днем Победы! — обратился к участникам и зрителям Парада ветеран войны Владимир Васильевич Сафонов, в годы войны служивший в 150-й стрелковой Ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии. Бойцы именно этого воинского соединения 1 мая 1945 года водрузили в Берлине над Рейхстагом штурмовой флаг, который с тех пор официально считается Знаменем Победы. — Спасибо за то, что каждый год наша страна благодарит за ратные подвиги героев Великой Отечественной войны. Желаю всем вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия и счастья!».

«73 года назад, 9 мая 1945 года, полной капитуляцией фашистской Германии завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Победа в ней досталась страшной ценой: 27 миллионов убитых, замученных в лагерях смерти, погибших в тылу. Сотни, тысячи разрушенных сел и городов, стертых с лица земли промышленных предприятий. Вологодская область внесла огромный вклад в дело Великой Победы, — подчеркнул глава региона Олег Кувшинников. — 340 тысяч наших земляков ушли на фронт. К сожалению, около 200 тысяч из них не вернулись с поля боя. Наша область работала для Победы. Промышленные предприятия поставляли фронту обмундирование, мины, снаряды и военно-санитарные поезда. Регион принял более двух миллионов эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Сегодня миллионы людей вышли на центральные улицы своих городов для того, чтобы вновь сказать спасибо нашим ветеранам. Мы благодарны вам за все и обещаем всегда хранить память о героях Великой Отечественной войны!».

Vologda-oblast.ru

Вместе с вологжанами Олег Кувшинников присоединился к акции «Бессмертный полк» с портретами членов семьи, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. По информации severinform, «Бессмертный полк» собрал 8 тысяч горожан, желающих отдать дать памяти, благодарности и уважения защитникам, одержавшим Великую Победу.