Санкт-Петербург, 9 мая, 2018, 19:23 — ИА Регнум. В «шесть часов вечера после войны» в старинном парке «Екатерингоф» в Санкт-Петербурге начался Арт-проект «РиоРита — радость Победы». Он воссоздает атмосферу победной весны 1945 года. Праздник привлек тысячи гостей.

Фестиваль «РиоРита — радость победы» в парке «Екатерингоф»

Фестиваль «РиоРита — радость победы» в парке «Екатерингоф»

В парке звучит музыка военного духового оркестра, гуляют и танцуют пары в нарядах 40-х годов, демонстрируются моды военных и послевоенных лет, в форменном обмундировании пришли реконструкторы.

Здесь же продаются традиционные лакомства того времени: советское мороженое, газировка, пирожки и леденцы на палочке.

Множество горожан пришли на праздник с элементами одежды тех лет, почти у всех — георгиевские ленточки. У всех — праздничное победное настроение.

Фестиваль «РиоРита — радость победы» в парке «Екатерингоф»

«РиоРита» — проект, призванный объединить людей разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией — искренней радостью граждан страны-победителя», — отметили в Минобороны РФ, департамент культуры которого стал соорганизатором праздника.

Фестиваль «РиоРита — радость победы» в парке «Екатерингоф»

Проект реализуется на внебюджетные средства.