Красноярск, 9 мая, 2018, 18:51 — ИА Регнум. 9 мая в Красноярске был установлен рекорд России по самому массовому исполнению песни «День Победы». В народной акции приняли участие около 14 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте администрации города.

9 мая 1945 года. Москва, Красная площадь

«По инициативе мэра Сергея Еремина 9 мая, после прохождения колонны всероссийской акции «Бессмертный полк», красноярцы установили рекорд России, — говорится в сообщении. — На площади Мира все собравшиеся исполнили песню «День Победы».

Комиссия во главе с главным редактором Станиславом Коненко специально приехала в город для фиксации рекорда.

Отмечается, что до сегодняшнего дня самое массовое исполнение песни было зафиксировано в Иркутске в 2015 году — около 1,3 тыс. человек исполнили песню «Давай, Россия».

Читайте также: День Победы в Чебоксарах: фоторепортаж

А также: В Калужской области отмечают День Победы