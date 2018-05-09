Астана, 9 мая, 2018, 19:08 — ИА Регнум. В столице Казахстана для участия в акции «Бессмертный полк» на улицы вышло около 30 тысяч человек. Люди хором пели самые известные военные песни. Чаще всего звучали «День Победы» и «Катюша». В Астане «Бессмертный полк» проходит третий год подряд.

ИА REGNUM «"Бессмертный полк» в Казахстане

Около 45 тысяч человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Актюбинске (Актобе). Как сообщает портал Tengrinews, акция проводится в городе третий год подряд.

Возглавляли колонну курсанты Военного института сил Воздушной обороны имени Бегельдинова. Они несли портреты 44 актюбинских Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Участники акции в сопровождении военного оркестра прошли от площади перед областной администрацией по проспекту Абулхаир-хана до парка имени Первого президента.

В области в настоящее время проживает 61 ветеран Великой Отечественной войны. Самым пожилым из них является Петр Иванович Ходус 1918 года рождения.

В Петропавловске «Бессмертный полк» собрал восемь тысяч человек. Колонна шла по улицам города более двух часов.

Из Северо-Казахстанской области на фронт было призвано более 91 тысячи человек. Почти 34 тысячи из них погибли. 52 североказахстанца стали Героями Советского Союза и 11 — полными кавалерами ордена Славы.

В Усть-Каменогорске по набережной Иртыша к мемориалу Славы с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизанов, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников — прошли около 15 тысяч человек.

Вечером жители города традиционно зажгут свечи в память о 7199 жителях Усть-Каменогорска, которые погибли на полях сражений.

В Семипалатинске (Семей) в шествии «Бессмертного полка» участвовали свыше 10 тысяч человек.

В Караганде в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 20 тысяч человек.

В Уральске «Бессмертный полк» собрал семь тысяч человек.

Пятый год подряд проходит колонна «Бессмертного полка» и по улицам Чимкента. На полях Великой отечественной войны сражались более 23 тысяч уроженцев города. На улицы города сегодня, 9 мая, вышли более пяти тысяч человек.

В Алма-Ате колонну «Бессмертного полка» возглавили ретро-автомобили и БТР с флагом Казахстана, копией знамени Победы и знаменем «Бессмертного полка». По данным портала Nur. kz, в акции в этом году приняли участие более 120 тысяч человек.

«Бессмертный полк» — это наша сила!»

— заявила жительница города Гульнар, которая вышла на площадь вместе с внуками, чтобы почтить память своего отца и свекра, дошедших до Берлина.