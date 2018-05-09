Йошкар-Ола, 9 мая, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» в Йошкар-Оле стало одним из самых многочисленных за всю историю своего существования. В этом году в нем приняли участие 16 тыс. человек, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба главы Марий Эл «Бессмертный полк» в Йошкар-Оле

К жителям республики присоединились глава Марий Эл Александр Евстифеев, первый зампред правительства республики Сергей Сметанин и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Марий Эл Константин Косачев.

Пресс-служба главы Марий Эл Константин Косачев и Александр Евстифеев

Евстифеев нес в руках портрет Василия Ивановича Соловьева — жителя Марийского края, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награжден орденом Ленина.

28 августа 1943 года в бою за высоту около деревни Жуково Смоленской области стрелок 31-го гвардейского полка 9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта Василий Соловьев ворвался в траншею врага. В коротком бою гранатами он уничтожил 2 пулемета с расчетами, после чего своим телом закрыл амбразуру дзота. Василий Соловьев похоронен в братской могиле на центральной площади в городе Духовщина. На Жуковской высоте сооружен макет дзота и установлена мемориальная доска в честь подвига солдата. Его именем названа улица в Йошкар-Оле и Мало-Карамасская школа в Моркинском районе.

«Судьбами сорока Героев Советского Союза может похвастаться республика, из них трое повторили подвиг Александра Матросова, их портреты нам выпала честь сегодня нести», — сказал Евстифеев.

Пресс-служба главы Марий Эл Знамя

Сметанин шел в колонне с портретом Героя Советского Союза, гвардии сержанта Константина Прокофьевича Кутрухина. Уроженец Юринского района республики погиб, повторив подвиг Александра Матросова, в боях Витебской области, где и захоронен.

«У меня на плакате гвардии лейтенант Зинон Филиппович Прохоров — один из героев марийского народа, один из героев войны. Это уроженец Волжского района. В 28 лет был призван в ряды Красной армии еще до войны, в 32 года в эту войну вошел, в 35 лет сложил свою жизнь на алтаре победы уже после освобождения Кишинева в Румынии. Он один из Героев Советского Союза, который родом из Марий Эл», — рассказал Косачев.

Пресс-служба главы Марий Эл Участники «Бессмертного полка» в Йошкар-Оле

«Бессмертный полк» прошел через центральную часть города по площади Оболенского-Ноготкова, улицы Комсомольская, Пушкина и Первомайская к Вечному Огню, где его участники возложили цветы к монументу Воинской Славы.

На фронт из Марийской республики были призваны более 142 тыс. человек, из них более 74 тыс. не вернулись.

Пресс-служба главы Марий Эл Возложение цветов к монументу Воинской Славы

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году в колонне «Бессмертного полка» в Йошкар-Оле прошли 8,5 тыс. человек.