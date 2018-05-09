Архангельск, 9 мая, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Архангельск в этом году побил рекорд — в строю «Бессмертного полка» прошли более 20 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Шествие традиционно прошло по Троицкому проспекту и вдоль набережной Северной Двины. Число участников было настолько велико, что присоединиться к первым ротам колонны было невозможно и желающим пройти в строю приходилось ждать пока пройдут все колонны. Среди участников шествия было очень много детей, в том числе, мирно спавших в колясках.

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Отметим, что 3-я отдельная рота «Бессмертного полка» в городе воинской славы Архангельске в этом году вновь стала особой — «Бессмертным экипажем Северных конвоев». В составе колонны пронесли портреты участников конвоев из стран антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании, США, Франции.

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Традиционно самой узнаваемой стала последняя рота полка — медицинская. Врачи, преподаватели и студенты Северного медицинского университета в белых халатах пронесли портреты медиков-земляков, спасавших бойцов в госпиталях и на полях сражений.