«Бессмертный полк» в Оренбурге: «бескрайний поток» и новый рекорд
Оренбург, 9 мая, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В Оренбурге второй год подряд акцию «Бессмертный полк» проводят в вечернее время. Сегодня, 9 мая, участники акции традиционно собирались возле мемориального комплекса «Оренбург — фронту» и у Вечного Огня на пр. Победы. Те, кто немного опоздал и шёл в конце колонны, тем казалось, что поток людей с портретами ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны, ковавших Победу — бескрайний. Народная волна заполнила одну из главных и самых протяжённых городских магистралей.
По официальным данным, в акции приняли участие 39 тыс. человек. Напомним, в 2017 году участниками «Бессмертного полка» стали 37 тысяч человек.
Возглавили шествие полка кадеты Оренбургского муниципального кадетского училища им. И. Неплюева. В то время, когда колонна двигалась по дороге, на обочинах стояли зрители. Так, оренбурженка Татьяна призналась, что в её семье никто не воевал. Родители встретили войну 13-летними подростками. Дедушки и бабушки вносили лепту в тылу для приближения великой Победы. Но пожилая женщина пришла выразить солидарность и сопереживание в качестве зрителя. Многие оренбуржцы с портретами своих родственников — участников войны — вливались в единый поток по ходу движения колонны.
В рядах «Бессмертного полка» были целые семьи. Семья Хисматуллиных в этом году впервые решила принять участие в акции. Она несла четыре портрета. Юнармеец Дмитрий ежегодно чтит память дедушки, который на фронте служил поваром. Семейство Кечиных пришло на акцию в полном составе: супруги взяли с собой двух маленьких детей. Для них участие в «Бессмертном полку» стало традиционным. Они несли два портрета. Один дед воевал в составе Черноморского флота, второй дед штурмовал Кёнигсберг (сейчас Калининград).
Колонна «Бессмертного полка» гордо шествовала несколько километров и завершила движение возле водонапорной башни, где затем начался праздничный концерт «Победный май!». В настоящее время для оренбуржцев выступают ведущие музыкальные коллективы и солисты областного центра.
В 22:00 местного времени (20:00 мск) небо над Оренбургом украсит праздничный салют в 594 залпа в честь Дня Победы.
Добавим, что во время Великой Отечественной войны из Оренбурга на фронт ушли 411,5 тыс. человек. Звания Героя Советского Союза удостоены 235 оренбуржцев, 43 — стали полными кавалерами ордена Славы.
Оренбуржье было крепким тылом в военное время. В Оренбургскую область эвакуировали 240 тыс. человек, 90 предприятий. На территории региона развернули 75 госпиталей. Колхозы и совхозы Оренбургской области сдали 124 млн пудов хлеба, 120 тыс. тонн мяса, 168 тыс. тонн молока и много другой продукции. Оренбуржцы производили и поставляли фронту самолеты, пулеметы, винтовки, миллионы патронов, снарядов, мин, гранат.