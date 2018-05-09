Оренбург, 9 мая, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В Оренбурге второй год подряд акцию «Бессмертный полк» проводят в вечернее время. Сегодня, 9 мая, участники акции традиционно собирались возле мемориального комплекса «Оренбург — фронту» и у Вечного Огня на пр. Победы. Те, кто немного опоздал и шёл в конце колонны, тем казалось, что поток людей с портретами ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны, ковавших Победу — бескрайний. Народная волна заполнила одну из главных и самых протяжённых городских магистралей.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Участниками «Бессмертного полка» стали 39 тысяч человек

По официальным данным, в акции приняли участие 39 тыс. человек. Напомним, в 2017 году участниками «Бессмертного полка» стали 37 тысяч человек.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Участниками «Бессмертного полка» стали 39 тысяч человек

Возглавили шествие полка кадеты Оренбургского муниципального кадетского училища им. И. Неплюева. В то время, когда колонна двигалась по дороге, на обочинах стояли зрители. Так, оренбурженка Татьяна призналась, что в её семье никто не воевал. Родители встретили войну 13-летними подростками. Дедушки и бабушки вносили лепту в тылу для приближения великой Победы. Но пожилая женщина пришла выразить солидарность и сопереживание в качестве зрителя. Многие оренбуржцы с портретами своих родственников — участников войны — вливались в единый поток по ходу движения колонны.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Шествии «Бессмертный полк» возглавили кадеты оренбургского училища им. И. Неплюева

В рядах «Бессмертного полка» были целые семьи. Семья Хисматуллиных в этом году впервые решила принять участие в акции. Она несла четыре портрета. Юнармеец Дмитрий ежегодно чтит память дедушки, который на фронте служил поваром. Семейство Кечиных пришло на акцию в полном составе: супруги взяли с собой двух маленьких детей. Для них участие в «Бессмертном полку» стало традиционным. Они несли два портрета. Один дед воевал в составе Черноморского флота, второй дед штурмовал Кёнигсберг (сейчас Калининград).

Наталья Хомутова ИА REGNUM Шествие «Бессмертный полк» в Оренбурге

Колонна «Бессмертного полка» гордо шествовала несколько километров и завершила движение возле водонапорной башни, где затем начался праздничный концерт «Победный май!». В настоящее время для оренбуржцев выступают ведущие музыкальные коллективы и солисты областного центра.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Вечный огонь усыпан цветами и посланиями

В 22:00 местного времени (20:00 мск) небо над Оренбургом украсит праздничный салют в 594 залпа в честь Дня Победы.

Добавим, что во время Великой Отечественной войны из Оренбурга на фронт ушли 411,5 тыс. человек. Звания Героя Советского Союза удостоены 235 оренбуржцев, 43 — стали полными кавалерами ордена Славы.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Почётные гости парада — ветераны. Фронтовик Иван Шевченко охранял во время войны поезда, доставлявшие вооружение для Красной армии

Наталья Хомутова ИА REGNUM Ветераны в почёте

Оренбуржье было крепким тылом в военное время. В Оренбургскую область эвакуировали 240 тыс. человек, 90 предприятий. На территории региона развернули 75 госпиталей. Колхозы и совхозы Оренбургской области сдали 124 млн пудов хлеба, 120 тыс. тонн мяса, 168 тыс. тонн молока и много другой продукции. Оренбуржцы производили и поставляли фронту самолеты, пулеметы, винтовки, миллионы патронов, снарядов, мин, гранат.