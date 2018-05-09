Махачкала, 9 мая, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В Дагестане в результате ДТП с участием трех автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщила «Российской газете» пресс-секретарь регионального минздрава Залина Муртазалиева.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Смертельное столкновение

Трагедия произошла в среду, 9 мая, в поселке Агыч-аул (пригород Махачкалы).

«Четыре человека, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, — уточнила представитель ведомства. — Пятеро пострадавших госпитализированы в городские больницы».

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

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