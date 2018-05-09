Вашингтон, 9 мая, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели «хорошую встречу». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп в хорошем настроении

«Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречу с которыми все ждут с нетерпением, — написал глава Белого дома. — Судя по всему, они в хорошем здравии. Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая госсекретарь США Майк Помпео прибыл из Японии в Северную Корею. Целью визита дипломата являлась подготовка встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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