Трамп назвал «хорошей» встречу между Помпео и Ким Чен Ыном
Вашингтон, 9 мая, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели «хорошую встречу». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.
«Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречу с которыми все ждут с нетерпением, — написал глава Белого дома. — Судя по всему, они в хорошем здравии. Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая госсекретарь США Майк Помпео прибыл из Японии в Северную Корею. Целью визита дипломата являлась подготовка встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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