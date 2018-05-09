Калуга, 9 мая, 2018, 16:04 — ИА Регнум. 9 мая в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, член Совета Федерации РФ Алексей Александров, руководители федеральных, областных, муниципальных органов власти, ветераны, труженики тыла, представители духовенства, горожане приняли участие в праздничном шествии и торжественном митинге в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области отмечают День Победы

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, поздравляя калужан, глава региона отметил, что этот день остаётся одним из самых значимых праздников в нашей стране. Спустя десятилетия в области продолжается работа по увековечению памяти павших защитников Родины. Благодаря деятельности поисковиков, волонтеров, юнармейцев облагораживаются воинские захоронения, появляются новые обелиски. Издано 25 томов областной Книги памяти, в которых собраны сведения о более 400 тысячах воинах Красной армии, погибших в кровопролитных боях на калужской земле в годы Второй мировой войны. Именно поэтому величие ратного и трудового подвигов «невозможно ни исказить, ни переписать».

Анатолий Артамонов отметил, что с каждым годом становится всё меньше тех, кто с оружием в руках защищал Отечество. Он рассказал о том, что накануне его мама видела в небе над родной деревней стаю журавлей, которые напомнили об отце и его боевых товарищах.

«Мы будем делать все, чтобы ни один ветеран не остался без внимания и заботы, помощи и поддержки. Мы должны беречь мир, который был завоёван вами!» — резюмировал губернатор.

По завершении митинга состоялось возложение цветов к могиле Неизвестного солдата.

Торжества в честь Дня Победы прошли во всех муниципалитетах области. В этот же день состоялась церемония открытия бюста Героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Пухова, которая прошла в селе Утешево Бабынинского района. В ней принял участие заместитель губернатора Руслан Смоленский.

Накануне глава региона посетил праздничный концерт «Вечная память великим героям». На концертной площадке «Гостиный двор» областного центра прозвучали произведения Александры Пахмутовой, Сергея Рахманинова, Исаака Шварца, в их числе — песни «Поклонимся великим тем годам» и «День Победы». Инициатором данного проекта стали Калужская областная филармония, Калужский молодежный симфонический оркестр им. Святослава Рихтера при поддержке министерства культуры и туризма области.

Завершат программу мероприятий патриотическая акция «Свеча памяти», концерт «Песни нашей Победы» и фейерверк.