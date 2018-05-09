Горно-Алтайск, 9 мая, 2018, 17:33 — ИА Регнум. В городе Горно-Алтайске (Республика Алтай) празднование Дня Победы началось с шествия «Бессмертного полка». По оценкам местных властей, 9 мая праздничной колонной в этом году прошли 4,5 тысячи человек, в прошлом — 3,5 тысячи.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM «Искусство — фронту». На построении «Бессмертного полка»

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске

«Бессмертный полк» прошел по центральному проспекту города уже в шестой раз. В шествии приняли участие даже совсем маленькие дети, родители везли их в колясках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске

В колонне прошёл и глава Республики Алтай Александр Бердников. В республиканском правительстве ИА REGNUM сообщили, что он нёс портрет своего деда — рядового пехоты Аверьяна Петровича Давыдова.

Altai-republic.ru Глава Республики Алтай Александр Бердников в колонне «Бессмертного полка

«Мы, земляки Героев, гордимся их неувядающим подвигом. Они отдали все силы для того, чтобы победить. Сегодня они с нами в «Бессмертном полку», и это живое доказательство того, что память о беспримерном подвиге жива, и с годами она не меркнет», — сказал Александр Бердников.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка»

Стоит добавить, что количество участников в 4,5 тысячи человек — это внушительная цифра для маленького сибирского городка с населением порядка 63 тысяч.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Внушительное количество участников акции «Бессмертный полк» в Горно-Алтайске

«Участие в акции «Бессмертный полк» прежде всего очень важно для молодёжи. Потому что наши недруги стремятся переврать, переписать нашу историю. Но мы ни в коем случае не должны забывать, кто победил фашистов. И как раз для этого придуман «Бессмертный полк». Большое спасибо тому, кто его придумал», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM атаман Бикатунской казачьей линии Валерий Власов, прошедший в колонне с портретом своего отца — Василия Ивановича Власова.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Атаман Бикатунской казачьей линии Валерий Власов

По мнению координатора «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске Сергея Рогова, «Бессмертный полк» — это одна из главных гражданский акций в нашей стране:

«Это акция, которую придумали простые граждане нашей страны, чьи отцы и деды отдали свои жизни на полях сражений. Это акция, которая объединила миллионы жителей нашей страны и мира. Акция, которая показала настоящую силу и боевой дух нашей великой и могучей страны. С уверенностью могу сказать, что «Бессмертный полк» не умрёт никогда!»

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Легендарная «Катюша»

В правительстве Республики Алтай напомнили, что «Бессмертный полк» появился в России в 2011 году. Первое шествие состоялось в Томске, тогда более шести тысяч горожан пронесли по улицам города почти три тысячи портретов солдат Великой Отечественной войны.

День Победы в Горно-Алтайске выдался пасмурным и не баловал теплом. Однако это не помешало жителям республики принять участие в шествии «Бессмертного полка», а затем и в Параде Победы.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Дети в Парке победы

В Горно-Алтайске в праздничных мероприятиях поучаствовали порядка 10 тысяч человек, в целом по республике — около 35 тысяч.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM В Парке Победы

По словам Александра Бердникова, жители Горного Алтая также героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Тысячи солдат и офицеров Горного Алтая были награждены боевыми орденами и медалями, 25 человек стали Героями Советского Союза, еще один — полным Кавалером Ордена Славы.

«Мы кланяемся до земли всем, кто не дожил до этого дня, кого уже нет с нами. За наше мирное небо, за процветающую Россию, за то, что мы выросли свободными людьми!» — подытожил глава региона.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Мобильная радиостанция Р-166−0,5 на базе бронетранспортёра БТР-80

На митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны Владимир Тишков, Василий Бакулин, Александр Байдюков, Иван Антипов, Николай Долгов, Николай Коваленко, Михаил Казанцев, Михаил Нечаев, Павел Гаврилов, Михаил Бояркин, Василий Юркин, Николай Янышкин, Сергей Гончаров, Илья Черемнов, Сергей Черепанов.

Altai-republic.ru Наши уважаемые ветераны, Горно-Алтайск

В Парке Победы была организована полевая кухня, прошла акция «Солдатская каша», выставка военного оружия времен Великой Отечественной войны, состоялся праздничный концерт «На привале». Поздно вечером в городе прогремит праздничный салют.