Москва, 9 мая, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади, посвященному памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Вместе с российским лидером в марше также приняли участие президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и актёр Василий Лановой

Путин нес портрет отца-фронтовика, а его гости держали в руках фотографии участников войны.

Отметим, что в этом году, как и в 2017 г., рядом с президентом РФ шел народный артист СССР Василий Лановой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2012 года в Российской Федерации впервые прошла акция «Бессмертный полк». С каждым годом акция охватывает все больше населенных пунктов по всему миру.

На сегодняшний день это движение приобрело международный масштаб, оно охватывает десятки государств.

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