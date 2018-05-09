Чебоксары, 9 мая, 2018, 16:49 — ИА Регнум. В Чувашии в День Победы главным массовым мероприятием стало шествие участников «Бессмертного полка» — в ряды влились около 95 тыс. человек, то есть по простым арифметическим подсчётам, к акции присоединился каждый 12-й житель республики. В том числе в Чебоксарах число участников выросло с прошлогодних 25 тыс. до 30 тыс. человек. Акция по своему масштабу фактически затмевает парад Победы, претендуя на не меньшую значимость, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В ожидании парада: на фоне нового здания дома правительства

Главные мероприятия в республике проходят сегодня в Чебоксарах. День Победы традиционно начался с возложения цветов к монументу Воинской Славы в мемориальном комплексе «Победа», а затем на Красной площади прошёл праздничный парад и шествие участников «Бессмертного полка». Открывая праздничные мероприятия, глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что День Победы — «родной и священный праздник для каждой семьи», в котором «соединились торжество и гордость, радость и скорбь». Напомним, из Чувашии ушли на фронт 208 тыс. жителей, из них половина погибла на полях сражений.

ИА REGNUM Ветераны

ИА REGNUM

«Мы помним каждого. Наши сердца скорбят и сегодня. Мы преклоняемся и перед трудовым подвигом старшего поколения, которое в кратчайшие сроки возродило из руин города и сёла, фабрики и заводы. К сожалению, с каждым годом свидетелей той военной эпохи становится все меньше…

Я убежден, что время не имеет власти над величием Победы советского народа в борьбе с фашистской Германией. Как бы ни хотели на Западе умалить значение этого подвига, наш долг — сохранить историческую правду», — сказал, в частности, Михаил Игнатьев.

В параде было задействовано более 1 тыс. человек, 55 единиц боевой техники, состоялись показательные выступления сотрудников спецподразделений ОМОН и СОБР отделения Росгвардии. В колонне военной техники зрители смогли увидеть первые советские внедорожники и тяжелые мотоциклы, ракетный комплекс залпового огня БМ-13, более известный как «Катюша», а также танк-легенду Т-34, который был признан лучшей боевой машиной времен Великой Отечественной войны. Помимо техники военных лет, были представлены и современные образцы вооружения. Украсили праздник выступления спортсменов-парашютистов и легкомоторной авиации.

ИА REGNUM Встречи

Начало парада: первые — барабанщицы

ИА REGNUM Показательные выступления сотрудников Росгвардии

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Самым массовым и продолжительным стало шествие «Бессмертного полка»: в Чувашии к акции присоединились около 95 тыс. жителей, в том числе в Чебоксарах — свыше 30 тыс. горожан (в 2017 году — 25 тыс. чебоксарцев). Многотысячная колонна с фотопортретами родственников-ветеранов проследовала по пр. Ленина и ул. К. Маркса до Красной площади, завершая шествие в речном порту. К колонне присоединились глава Чувашии Михаил Игнатьев вместе с супругой и сыном. Вместе с семьей глава региона нес портреты отца Василия Игнатьевича, служившего на Балтийском флоте и удостоенного государственных наград, — «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги», и деда Семенова Николая Алексеевича, служившего сапёром в 46-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии и погибшего в Калининской (ныне Тверской) области.

ИА REGNUM Танк Т-34

ИА REGNUM Ветераны приветствуют участников «Бессмертного полка»

ИА REGNUM В шествии «Бессмертного полка» в Чебоксарах приняли участие более 30 тыс. человек

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером на Красной площади пройдут театрализованный концерт «Летопись Победы» и концертная программа «Победный май». Завершится праздник салютом. В мэрии заверяют, что «он получится зрелищным, благодаря новым пиротехническим эффектам и музыкальному сопровождению». Салют Победы продлится около 8 минут, всего запланировано 112 залпов — это около 640 изделий. Будет установлено восемь спусковых точек, представляющих собой точки запуска. Небо украсят высотные фейерверки диаметром от 75 до 310 миллиметров, высота подъема снарядов будет достигать 300 метров.

ИА REGNUM Авиация

Отметим, что в настоящее время в Чувашии проживают 816 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 13 400 тружеников тыла. Напомним, по состоянию на 9 мая 2017 года в Чувашии проживало 18,5 тыс. ветеранов войны, в том числе 957 инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2016 году — 1250, в 2015 году — 1,5 тыс.), 16 тыс. тружеников тыла (в 2016 году — 18,9 тыс. человек, в 2015 году — 22 тыс.), 4,5 тыс. вдов умерших (в 2016 году — 5 тыс., в 2015 году — 5,6 тыс.), 55 вдов погибших участников войны (в 2016 году — 62), 73 бывших несовершеннолетних узников фашизма (в 2016 году — 79, в 2015 году — 84), 48 человек награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».