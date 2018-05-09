Москва, 9 мая, 2018, 16:40 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве по случайности произошел инцидент с ветераном, которому охрана помешала подойти к главе Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность, — сказал представитель Кремля. — Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь».

Напомним, 9 мая 2018 г. на Красной площади в российской столице ветеран хотел подойти к главе государства, когда он направлялся в Александровский сад на церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Однако охрана президента оттеснила пожилого мужчину, который спустился с трибуны.

Российский лидер обратил внимание на происходящее, сам подошел к пожилому мужчине и пригласил его принять участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.

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