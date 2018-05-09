Санкт-Петербург, 9 мая, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Петербуржцы, жители других городов и даже других стран вышли на Невский проспект Петербурга с портретами своих близких — фронтовиков Великой Отечественной и тружеников тыла, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк в Петербурге

«Бессмертный полк» шествует от площади Александра Невского к Дворцовой, пожилые люди, родители с колясками, даже лучшие друзья человека — собаки в почетных жилетах «В память о собаках-героях ВОВ 1941—1945» и собаки-спасатели благородно шествуют в гигантской колонне.

Сотни тысяч людей неторопливо несут профессиональные штендеры, домашние фотографии в рамках или просто таблички с именами. «Слава русским танкистам!» — доносится слева. «Ура!» — подхватывают рядом идущие, и вот громыхает уже весь Невский. Тут же в другом конце заводят «На поле танки грохотали».

Пенсионерки Галина и Людмила — родные сестры. На шествие они принесли одну фотографию в рамке на двоих. Там запечатлены родители: Алексей Дмитриевич и Екатерина Павловна Градобоевы. Оба — военные инженеры, выпускники Бауманки. «Когда им было по 22 года, указом были направлены как молодые специалисты в Ижевск строить танки на завод. Там и провели всю войну, вернулись в Ленинград в 1944 году после снятия блокады», — рассказывают сестры.

Брат и сестра Дмитрий и Мария Зайцевы принесли табличку с фотографией прадедушки Виктора Федоровича Воробьева. Он служил на Крымском фронте, участвовал в операциях на Керченском полуострове в звании лейтенанта. «Погиб весной 1942 года. История нашей семьи очень запутанная, жили в разных частях страны, мы первое поколение, которое перебралось в Петербург», — рассказывают Дмитрий и Мария.

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк в Петербурге

Полк в Петербурге вышел не только межрегиональным, но и международным. 19-летняя студентка ГУАП Махзуна родом из Самарканда. Она идет с портретом прадеда Бурхона Муллоева. Он родился в 1917 году.

«Мама рассказывала, что он воевал в Ленинграде, был ранен. Это же была одна страна. И он вернулся домой. Умер в 1990 году. Я с ним встретиться уже не смогла, чтобы расспросить его обо всем», — говорит Махзуна.

Совсем юный суворовец Андрей Деревцов с позволения мамы Светланы рассказал корреспонденту ИА REGNUM о тех портретах, что держал в руках.

«Это прадедушка Жданов Алексей Григорьевич и прабабушка Жданова Мария Иосифовна. Они прошли всю войну, были рядовыми, кажется», — сказал Андрей. Мама уточнила: Мария Жданова была зенитчицей, воевали они на Дальневосточном фронте. Без ранений завершили войну, остались в Забайкалье.

Дарья Драй ИА REGNUM Бессмертный полк в Петербурге

Теперь Светлана и Андрей живут в Северной столице России. Но есть у них родные и в белокаменной: к близким приехал москвич Олег, чтобы вместе поучаствовать в шествии.

Он держит в руках табличку с портретом своего деда — рядового Леонтия Семеновича Богачева родом из Воронежской губернии. Леонтий Богачев пропал в первые дни войны, но семья ничего не знала о его судьбе несколько лет.

«Похоронка пришла в 1943 году, там было написано, что он пропал без вести еще в 1941 году. Возможно, под Брестом. Больше никакой информации о нем нет, ни в одном архиве. Вот, привез его на Невский проспект: никогда он тут не был. Мне кажется, ему тут нравится», — замечает Олег.