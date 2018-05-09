Рязань, 9 мая, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В Рязанской области в шествии «Бессмертный полк» приняли участие примерно 100 тыс. жителей. Акция прошла 9 Мая во всех районах области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Больше всех на шествие собралось в Рязани — около 42 тыс. человек.

Andrey Mironov «Бессмертный полк» в Рязани

В Рязани акция состоялась сразу после марша войск Рязанского территориального гарнизона. Жители прошагали от площади Победы до Соборной площади.

«Жители города, держа в руках портреты своих родных — героев Великой Отечественной войны, прошли от площади Победы до площади Соборной. Во главе колонны «Бессмертного полка» курсанты училища ВДВ развернули полотнище Знамени Победы размером 10×20 м», — говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов также прошел в строю потомков людей, которые принесли Советскому Союзу Великую Победу. Он и его супруга пронесли фотографии рязанцев, у которых не осталось родственников. Дочери губернатора шли с портретами своих прадедов.

«Важно, чтобы все герои, которые внесли вклад в Победу, в этот день были с нами в одном строю. Надеюсь, что нашу инициативу — пройти в «Бессмертном полку» с фотографиями солдат Великой Отечественной, у которых нет родных, рязанцы обязательно поддержат, — сказал Николай Любимов.

Напомним, что в 2017 году в Рязанской области на акции «Бессмертный полк» пришло примерно 110 тыс. человек. Тогда шествие состоялось в 29 муниципальных образованиях региона.