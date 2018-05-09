Псков, 9 мая, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Перед шествием «Бессмертного полка» в Пскове сегодня, 9 мая, развернули «Солдатский платок» — полотно размером 81 на 4 метра, сшитое детскими руками из более чем 2 тыс. лоскутков. На каждом из них — история об участнике Великой Отечественной войны.

Pskovgorod.ru «Бессмертный полк» в Пскове

«Бессмертный полк» следовал от площади Ленина по Октябрьскому проспекту к Зеленому театру и растянулся на несколько километров. Шествие собрало около 15 тыс. человек. Вместе с ветеранами, жителями и гостями Пскова в строю шёл и временно исполняющий губернатора Псковской области Михаил Ведерников со своей семьёй. Они несли портреты дедушки Михаила Ведерникова по линии матери полковника Николая Анисимовича Хрипко и двух дедушек жены — Александра Ефимовича Усова и Михаила Степановича Андреева. Последний воевал на Псковской земле.

Pskovgorod.ru Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в строю «Бессмертного полка»

Глава Пскова Иван Цецерский нёс портрет своего деда-фронтовика, который во время войны и оккупации Пскова был участником партизанского движения.

Pskovgorod.ru Глава Пскова Иван Цецерский в колонне «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» прошло до Зелёного театра, где состоялся концерт под открытым небом «Великий день! Великая Победа!». В Детском парке Пскова сегодня также проходят театрализованные и концертные программы, в течение дня в городе работает выставка военной техники. Завершится День Победы в Пскове праздничным салютом.

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