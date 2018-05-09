Киев, 9 мая, 2018, 16:16 — ИА Регнум. На Украине 9 мая уже состоялось 1250 массовых мероприятий ко «Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне», сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Turist.life Монумент «Родина-мать» в Киеве (фрагмент)

По словам представителя МВД, серьезных инцидентов в стране не было.

«Общественный порядок на массовых мероприятиях охраняли около 25 тысяч правоохранителей, из них 18 тысяч — это полицейские и нацгвардейцы и 7 тысяч — представители ГСЧС (госслужба по делам чрезвычайных ситуаций)… В целом обстановка контролируется, личный состав с поставленными задачами справился», — проинформировал Яровой.

Что же касается задержанных, были составлены протоколы об административном нарушении на 10 человек — за изготовление и использование запрещенной символики. Также сейчас принимается решение о составлении административных протоколов еще на 14 человек, — отметил Яровой.

Отдельно замглавы МВД Украины заявил, что в столице страны в акции по празднованию Дня победы приняли участие всего около 2 тысяч человек, «и это меньше, чем в прошлом году».

Впрочем, участники мероприятий несколько иного мнения о происходящем в Киеве.

«9 мая — триумф Победы. Возле Вечного Огня очередь — люди идут и идут с цветами. Полиция держит порядок. Толпы людей. Об этом сейчас пишут все. Люди перестали бояться. Люди не боятся уже! Все, скажите там директору института памяти, чтобы увольнялся», — пишет в социальной сети политический эксперт Дмитрий Раимов.

«Сегодня — 9 мая! День Победы на нацизмом и крушения третьего Рейха. Празднуют — победители и их потомки. Скорбят — проигравшие и их потомки… Для кого победы предков не есть ценность, смогут вскоре насладиться пренебрежительным отношением к себе со стороны уже своих потомков», — отмечает, в свою очередь, украинский политолог Юрий Гаврилечко.