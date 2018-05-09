Киев, 9 мая, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В акции «Бессмертный полк» в центре Киева приняли участие около 3,5 тыс. человек. Об этом передает в среду, 9 мая, ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

По данным агентства, участники акции, скандируя «Спасибо деду за победу!», «Фашизм не пройдет!», «Они победили и мы победим!», прошли от станции «Арсенальная» к Могиле Неизвестного Солдата, через площадь Славы. Там они возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания.

«В ходе акции периодически возникали перепалки и потасовки, которые пресекались представителями Национальной полиции и Нацгвардии», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые акция «Бессмертный полк» прошла в Российской Федерации 9 мая 2012 года. С каждым годом акция охватывает все больше населенных пунктов по всему миру.

На сегодняшний день это движение приобрело международный масштаб, оно охватывает десятки государств.

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