Владимир, 9 мая, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Во Владимире в акции «Бессмертный полк» 9 мая приняли участие 22,5 тыс. человек. Об этом по итогам празднования сообщила пресс-служба администрации города. Всего на митинг, который также состоялся утром 9 мая, пришло около 45 тыс. человек.

Фото пресс-службы администрации Владимира «Бессмертный полк» во Владимире

Колонна участников акции прошла от Садовой площади до площади Победы.

В акции также приняла участие губернатор региона Светлана Орлова, сообщила пресс-служба областной администрации. Губернатор пронесла по улицам города фото своего отца — ветерана Великой Отечественной войны Юрия Ивановича Павлова.

«Бессмертный полк» — это уникальная акция, дающая возможность уже ушедшим в историю воинам, пройти еще раз парадом Победы по городам спасенной ими Родины, вместе со своими детьми, внуками и правнуками. Очень рада, что с каждым годом все больше владимирцев принимают участие в шествии «Бессмертного полка», — цитирует пресс-служба главу области.

По сравнению с 2013 годом, когда акция прошла во Владимире впервые, количество участников выросло в десятки раз. Тогда по улицам города с портретами предков прошли всего 800 человек.

«Бессмертный полк» стал одним из самых массовых мероприятий празднования 73-ей годовщины Великой Победы. Помимо этого во Владимире прошли концертная программа «Победный май», традиционный «Праздник на улице Победителей» и другие.