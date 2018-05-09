Степанакерт, 9 мая, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Президент Арцаха Бако Саакян и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в среду, 9 мая, рабочее совещание, посвященное последовательному повышению обороноспособности Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.

gov.am Никол Пашинян и Бако Саакян на рабочем совещании в Степанакерте

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах (НКР), Саакян и Пашинян обсудили вопросы военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуацию на границах.

Обе стороны подчеркнули важность обеспечения высокого уровня взаимодействия между двумя армянскими государствами в сфере военного строительства.

В совещании приняли участие начальник генштаба ВС Республики Армения Мовсес Акопян, министр обороны НКР Левон Мнацаканян, другие должностные лица.

На встрече с президентом НКР Бако Саакяном премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что необходимо использовать потенциал диаспоры для международного признания Арцаха.

Gov.am Бако Саакян и Никол Пашинян в Степанакерте

Поздравив Саакяна с Днем Победы и Днем освобождения Шуши, Пашинян подчеркнул, что первый свой визит он совершает именно в Арцах.

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«Я лично ознакомился с боеспособностью армии и уверен, что она способна противостоять всем вызовам и дать отпор всем тем, кто осмелится посягнуть на безопасность нашего народа», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта должно произойти только согласно свободному волеизъявлению народа Арцаха в единстве с Арменией и диаспорой.

«Мы подчеркиваем свою приверженность только мирному решению вопроса», — сказал он, выразив надежду, что Нагорный Карабах возвратится за стол переговоров как одна из полноценных сторон.

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В свою очередь, Саакян выразил благодарность как лично Пашиняну, так и Армении и диаспоре за поддержку Арцаха.

«Народ Арцаха преодолел много трудностей благодаря Армении и всей диаспоры», — сказал Саакян.

Бако Саакян и Никол Пашинян в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 26-летию Армии обороны НКР и освобождения Шуши, посетили мемориальный комплекс в Степанакерте.

Саакян и Пашинян возложили венок и цветы к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, а также к могилам погибших в ходе Арцахской освободительной борьбы.

Они также приняли участие в традиционном марше на площади Возрождения в Степанакерте и отдали дань памяти героям, погибшим во имя родины, возложив цветы и приняв участие в церемонии поминовения у первого танка, освободившего Шуши, и памятника Вазгену Саркисяну.

gov.am Церемония поминовения у первого танка, освободившего Шуши

В мероприятиях приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, высокопоставленные должностные лица Арцаха и Армении, гости из диаспоры и из-за рубежа.

Армянский народ отмечает 9 мая тройной праздник — День победы в Великой отечественной войне, День освобождения Шуши и День формирования армии Арцаха.

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