Ярославль, 9 мая, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Более 20 тысяч жителей и гостей Ярославля приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Такие данные приводит официальный портал органов государственной власти Ярославской области.

Yarregion.ru «Бессмертный полк» в Ярославле

Участники памятной акции собрались в 11 часов у памятника Н.А. Некрасову на Волжской набережной и прошли колонной до Вечного огня на площади Челюскинцев.

Во время движения колонна растянулась на несколько километров. Участники памятной акции по традиции возложили цветы к Вечному огню у памятника боевому и трудовому подвигу ярославцев во время Великой Отечественной войны. Церемония возложения цветов длилась более полутора часов.