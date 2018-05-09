Псков, 9 мая, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 9 мая, на площади Ленина прошел парад войск Псковского гарнизона, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, парад принял командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Игорь Каплий.

Pskovgorod.ru На параде в Пскове продемонстрировали боевые машины десанта

Pskovgorod.ru Парад войск Псковского гарнизона 9 мая 2018 года

Торжественным маршем по центральной площади города прошли военнослужащие частей, дислоцирующихся на территории региона. Возглавил торжественное шествие войск командующий парадом гвардии полковник Роман Железняков, кавалер ордена Кутузова.

По площади промаршировали парадные расчёты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, 104-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка, 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова 3-степени полка имени Александра Невского, парадного расчета 1140 гвардейского дважды Краснознаменного артиллерийского полка, гвардейцы 4 зенитно-ракетного полка, 175-го отдельного разведывательного батальона, разведчики спецназначения, летчики 334 Берлинского военно-транпортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Псковской области, подразделения Псковского филиала академии ФСИН. Впервые в параде приняли участие курсанты-девушки.

В параде в Пскове также участвовала военная техники — около 70 единиц.

Pskovgorod.ru В параде в Пскове третий год подряд участвует военная техника

Псковичи увидели в парадном строю автомобили «Рысь», мотовездеходы, БТР-82А, боевые машины десанта, многоцелевые десантные бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», самоходные противотанковые пушки 2С25 «Спрут-СД» противотанковых подразделений воздушно-десантных войск, самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона». Также по центральной площади Пскова проехали зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10МЗ», современные переносные ракетные комплексы — бронетранспортеры 9К333 «Верба», разведывательная химическая машина РХМ-5 химической и биологической защиты, комплекс разведки и радиоподавления РБ-531Б «Инфауна», техника тылового и технического обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная техника участвует в военных парадах в Пскове на День Победы третий год подряд.