Тбилиси, 9 мая, 2018, 15:36 — ИА Регнум.

ИА REGNUM День Победы в Тбилиси. Ваке парк

Грузия уже по традиции отмечает 9 мая достаточно скромно, утренним собранием в парке Ваке, который в годы советской власти носил название парка Победы.

После обретения независимости военный парад в Грузии в этот день не проводится, но представители всех властей, в том числе и яро прозападного правительства Михаила Саакашвили не забывали и не забывают поздравить ветеранов с этим праздником. Приходят в парк Ваке, приносят венки, которые возлагают к могиле Неизвестного солдата и монументу Победы.

Одним из первых поздравил ветеранов президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который назвал 9 мая важнейшим днем в истории человечества, и поблагодарил участников второй мировой войны за вклад в дело победы над фашизмом.

В связи с 73-й годовщиной Победы президент наградил ветеранов, которым исполнилось 100 лет, и тех, кому на данный момент больше 100 лет, Орденом чести.

Венок к могиле неизвестного солдата возложил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который пришел сегодня в парк Ваке вместе с членами правительства. Решением правительства Грузии ветеранам второй мировой войны в этот день выдана разовая денежная помощь в размере 600 лари, а членам семей погибших — по 300 лари.

В парк Ваке пришли в этот день председатель парламента Ираклий Кобахидзе и депутаты. Поздравили ветеранов и представители грузинской оппозиции, в том числе лидеры «Национального движения» и ранее составлявшей костяк этой партии «Европейской Грузии». Традиционно пришла к Могиле неизвестного солдата лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе. Несмотря на разные убеждения и политические взгляды, политики однозначно отмечали значение 9 мая и победы над фашизмом.

Аналогично праздничные мероприятия, также локального характера, прошли в регионах страны, где у памятников солдатам второй мировой войны собирались ветераны, представители местных властей и политики. В Гори местные коммунисты и представители неправительственных организаций устроили шествие к дому-музею и памятнику Сталина.

Кроме того, впервые в этом году в Тбилиси, Гори и Батуми прошло шествие в рамках акции «Бессмертный полк», в котором участвовали члены коммунистической, социалистической партий и ряда общественных организаций.

На праздничных мероприятиях не обошлось без эксцессов. Представители «Национального движения», несмотря на выражение своего уважения к ветеранам, вступили в перебранку с социалистами. Причиной недовольства соратников экс-президента Саакашвили стала советская символика, с которой пришли в парк Ваке социалисты. В результате инцидента полиция задержала лидера грузинского социалистического движения Валерия Кварацхелия. Позднее он был освобожден под расписку, но материалы дела МВД направило в суд.

Столкновение из-за советской символики (флага СССР) между участниками шествия и «националами» произошло и в Гори. По требованию одного из «националов» полиция отобрала у участников акции красный флаг. На раздачу листовок с надписью «Россия — оккупант» правоохранительные органы не реагировали.

Ранее служба госбезопасности Грузии предупредила граждан о недопустимости использования советской символики в ходе праздничных мероприятий.