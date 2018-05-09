Ереван, 9 мая, 2018, 15:32 — ИА Регнум. И.о. министра обороны Армении, один из видных членов Республиканской партии Армении, глава которой Серж Саргсян подал в отставку в результате массовых акций протеста, Виген Саркисян не считает произошедшее в Армении революцией.

mil.am Виген Саркисян

«Произошедшее в Армении я не считаю революцией. Революция — это смена государственно-правовой системы, у нас произошла смена власти. Представитель одной парламентской фракции сменил на посту премьер-министра представителя другой парламентской фракции в контексте сложной юридической обстановки», — заявил Саркисян на пресс-конференции 9 мая.

По его словам, используемый в эти дни термин «правительство меньшинства» используется неправильно, так как правительство меньшинства возможно лишь когда ни у одной из фракций нет большинства в парламенте, и одна из фракций меньшинства берет на себя ответственность координировать с другими фракциями достижения консенсуса по каждому отдельному решению.

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«А то что мы имеем сейчас с юридической точки зрения непонятная модель, когда мы имеем парламентское большинство, вместе с этим имеем премьера, который представляет меньшинство, что таит в себе множество опасностей. Получается, что когда решение парламентского большинства не будет устраивать премьера меньшинства и правительство, они должны выводить людей на улицы и оказать давление на депутатов, чтобы те голосовали вопреки своей воли. Это что угодно, только не демократия», — заявил Саркисян.

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По его словам, эта модель таит в себе множество опасностей, так как всегда найдется человек, который в других условиях и в другое время сможет вывести на улицы больше народа, и страна очень быстро может оказаться в странной ситуации.

«Бывают ситуации, когда парламент не отражает реальную картину, расстановку. Может показаться немножко экстремально, но в моем понимании, более предпочтительно в такой ситуации честно сказать, что парламент ничего не представляет, провозгласить себя диктатором и принимать решения на площади. Спрашивать у народа как он проголосует за то или иное решение, и принимая во внимание голосование народа принимать законы, решения, пока не сформируется новый парламент. Такого опыта в мире очень много и он работал», — заявил и.о. министра обороны.

«Но знаете, сложно под ширмой законности скрывать то, что не имеет юридического обоснования», — подытожил Саркисян.

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