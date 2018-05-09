Вашингтон, 9 мая, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявили, что Исламская Республика Иран в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Соответствующее заявление сделал сегодня, 9 мая, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран и его ядерная программа

«Иран подвергается самому надёжному режиму проверки в мире в соответствии с СВПД… Что касается настоящего времени, МАГАТЭ может подтвердить, что Иран выполняет свои обязательства, касающиеся ядерной программы», — заявил Амано.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о том, что его страна выходит из соглашения по иранскому атому и возобновляет жесткий режим санкций в отношении Исламской Республики.

Сразу после этого Израиль нанес ракетный удар по иранским базам на территории Сирии.

На данный момент ситуация пока неопределенная, так как Евросоюз ещё не объявил свою позицию относительно дальнейшей судьбы соглашения по иранскому атому. При этом глава евросоюзной дипломатии Федерика Могерини призвала оставшихся участников соглашения соблюдать его.

Решение Трампа выйти из соглашения также подрывает основы Организации Объединенных Наций, так как эта сделка была не просто соглашением пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана, но и получила официальное одобрение Всемирной Организации, а значит стала обязательной к выполнению всеми государствами-членами ООН.

При этом Трамп и его администрация утверждают, что Иран не выполняет условия ядерной сделки, однако никаких доказательств этому предъявлено не было.