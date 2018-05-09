Бишкек, 9 мая, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и всех киргизстанцев с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Российский лидер пожелал проживающим в республике ветеранам здоровья, благополучия, счастья и долголетия.

«9 мая — священный праздник для народов России и Киргизии. В этот день мы отдаем дань уважения нашим отцам и дедам, героически сражавшимся на фронтах, самоотверженно трудившимся в тылу, спасшим Родину и все человечество от фашизма. Уверен, что их бессмертный подвиг будет жить в веках, оставаясь прочным фундаментом для дальнейшего укрепления стратегического российско-киргизского партнерства и союзничества», — подчеркнул он.

Также свои поздравления президенту и народу Киргизии направили: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев и король Саудовской Аравии Салман бин Абдельазиз Аль Сауд.