Бишкек, 9 мая, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял участие в митинге-реквиеме, посвященном памяти советских солдат и офицеров, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 9 мая, сообщила пресс-служба главы государства

Цитата из х/ф «Освобождение: Последний штурм». Реж. Юрий Озеров. 1971. СССР До советских солдат дошла весть о Победе

После этого киргизстанский лидер поздравил соотечественников с 73-й годовщиной Великой Победы.

«Дорогие ветераны войны и труженики тыла! 9 мая 1945 года — это не только победа оружия, но и победа народного духа. Единство советского народа стало решающим фактором Победы. В войне советский народ показал миру уникальный пример массового героизма, неповторимый образец преданности своей Родине, своему Отечеству. Солдатская отвага и офицерская честь ценились превыше всего. Наши отцы пожертвовали своей жизнью, чтобы мы могли жить. Жить в мире и свободе. Продолжить историю предков», — заявил он.

По словам Жээнбекова, необходимо помнить о вкладе тружеников тыла.

«Для них годы войны стали временем титанического труда и были наполнены болью потерь. Их самопожертвование «всё для фронта, всё для победы!» приблизил этот светлый день», — подчеркнул глава государства.

Глава государства отметил, что в годы войны в Киргизскую ССР было переселено и эвакуировано около 500 тысяч человек, для которых республика стала второй Родиной.

«Память о героическом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны обязывает нас не забывать уроки истории, жить в мире, укреплять единство народа и стабильность в стране. Постоянно заботиться о безопасности и устойчивом развитии нашей суверенной Киргизии», — сказал руководитель Киргизии.

Также президент Киргизии акцентировал внимание на том, что сейчас мир столкнулся с новой глобальной угрозой — терроризмом.

«Противостоять ему можно только совместными усилиями! Мы с этим злом будем бороться совместно с международным сообществом и нашим давним союзником — Россией и государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности», — подытожил киргизстанский лидер.