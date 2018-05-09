Калининград, 9 мая, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Солнечная и жаркая погода в Калининграде стала главным подарком для горожан, пришедшим на парад Победы и шествие «Бессмертного полка». В параде приняло участие более 1800 военнослужащих Балтфлота и сотрудников силовых ведомств. «Бессмертный полк» принял в Калининграде свыше 50 тысяч человек.

Андрей Выползов ИА REGNUM Участницы парада Победы в Калининграде

Андрей Выползов ИА REGNUM Участницы парада Победы в Калининграде

Все без исключения ждали первого в истории калининградских военных парадов проезда оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». И вот они — три единицы, кстати, весьма скромные на вид — пошли по площади Победы.

«Искандер» способен преодолевать любую противоракетную оборону противника. при этом он крайне мобилен и скрытен. Вероятность его обнаружения даже средствами космической разведки очень невысока», — громогласно характеризовал технику диктор.

Андрей Выползов ИА REGNUM «Искандер» на площади Победы в Калининграде

В своей праздничной речи губернатор Антон Алиханов сделал акцент на истории Калининградской области, рождённой самой победой в Великой Отечественной войны.

«Мы — жители Калининградской области — прямые потомки героев войны, плоть от плоти победителей, которые в неимоверно тяжелых условиях, шаг за шагом, метр за метр, отвоёвывали доселе неприступные крепостные сооружение Кёнигсберга, — сказал Алиханов. — Сегодня этот край зовется Калининградской областью. Это наша земля и наш дом. Теперь наш долг сохранить наследие наших предков, наш долг отстаивать правду о той войне, чтить и прославлять подвиг героев войны».

Андрей Выползов ИА REGNUM В шествии «Бессмертного полка» участвует губернатор Антон Алиханов

Среди гостей на трибунах была внушительная делегация граждан Польши.

«Нас около тридцати человек, — рассказала Ядвига Молдыш из ольштынского отделения Союза военнослужащих Войска Польского. — Мы и автобусом приехали, и автомашинами, и даже на велосипедах. С Днём Звыченства! (Zwycięstwo по-польски «Победа»)».

Андрей Выползов ИА REGNUM Полковник запаса Войска польского Роберт Швех: «Парад мне очень-очень понравился»

Из польской делегации широким красным галстуком и седой эспаньолкой выделяется отставной полковник Роберт Швех. Он с гордостью показывает мне медаль, которая вчера была вручена пану в Калининграде.

«Медаль «Столетие Рабоче-Крестьянской Красной Армии», — говорит он на хорошем русском языке. — А это орден «Полония Реститута» — орден в честь возрождения Польши. Парад мне очень-очень понравился, таких праздников уже давно-давно не видел. Я 40 лет служил в армии, и всё это время мы были друзьями с советскими солдатами, когда они служили в Борно-Сулиново».

Андрей Выползов ИА REGNUM Участники шествия «Бессмертного полка» в Калининграде

Среди иностранцев на трибунах также был генконсул Германии в Калининграде Михаэль Банцхаф (литовские и польские дипломаты традиционно проигнорировали парад). На его помощника, по всей видимости, произвело впечатление увиденное. Дипломат то и дело фотографировал на мобильный телефон военную технику и «Бессмертный полк».

Андрей Выползов ИА REGNUM Немецкий дипломат фотографирует Парад Победы и «Бессмертный полк»

Сегодня вечером калининградцев ждет праздничный салют из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны ЗИС-3. Три пушки, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в штурме города-крепости Кёнигсберг.

С Днём Победы, калининградцы!