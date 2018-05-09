Киев, 9 мая, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, в ряде городов Украины, в т.ч. столице страны, состоялась акция «Бессмертный полк», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Акция состоялась вопреки позиции властей, в частности, президента Порошенко. Глава Украины накануне уделил критике «Бессмертного полка» специальное внимание:

«Россия рассматривает «Бессмертный полк» будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в «гибридной войне», которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского Союза, Соединенных Штатов, других стран, всего мира», — заявил он.

Порошенко также сказал, что «хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые завоевали победу во Второй мировой».

«…Но должен еще раз предостеречь ту часть соотечественников, которая не до конца еще разобралась во всех нюансах лукавой московской политики», — подчеркнул он во время акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины.

В Киеве на акцию «Бессмертный полк» в районе метро Арсенальная вышли несколько тысяч человек. Традиционно на шествие напали радикалы-националисты с красно-черными флагами, мероприятие сопровождалось конфликтами и потасовками. На сейчас в столице задержаны 4 человека.

В Одессе акция «Бессмертный полк» началась после завершения официальных мероприятий, в ней также приняли участие сотни горожан. Они пели советские песни и скандировали: «Слава городам героям!», «Одесса — город-герой!», «Спасибо деду за победу!», «Фашизм не пройдет!», «Бандеровские бесы — вон из Одессы!». Украинские радикалы-националисты на месте событий присутствуют, однако открытых столкновений пока не было. Как информирует полиция Одессы, силовики задержали лишь двоих человек, пришедших возложить цветы в Вечному огню «с лентами, похожими на георгиевские».

Массовая драка произошла на акции «Бессмертного полка» в Мелитополе (Запорожская область), где полицейские требовали снять георгиевские ленточки у горожан. О количестве задержанных и пострадавших информации пока нет.

Без особых инцидентов «Бессмертный полк» проходит в Харькове, Днепропетровске, Запорожье и Николаеве, а также очень многих небольших населенных пунктах.

Организаторы акции заявляли, что в прошлом году в подобных шествиях по всей Украине приняли участие суммарно более 600 тыс. человек, а в этом году они рассчитывали вывести на улицы 9 мая не менее 1 млн человек.