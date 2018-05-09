Калуга, 9 мая, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Калуге во время праздничного шествия сотрудники Госавтоинспекции помогли двум потерявшимся детям найти своих родителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей областного управления МВД России, в 10 часов 55 минут во время праздничного шествия, приуроченного к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, к сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД, осуществлявшим несение службы по безопасности дорожного движения, обратилась местная жительница.

40.мвд.рф Калужский полицейский во время празднования Дня Победы

Взволнованная женщина сообщила, что в районе пересечения улиц Кирова-Ленина областного центра она потеряла из вида своего сына семи лет, который катался на самокате. Полученные сведения незамедлительно были переданы наружным нарядам ДПС городского батальона ГИБДД. В течение 15 минут местонахождение ребёнка было установлено и он благополучно был передан родителям.

Одновременно подобная ситуация произошла на пересечении улиц Кирова и Площади Победы. Девочка 6 лет обратилась к инспекторам ДПС с просьбой помочь найти её родителей. В течение получаса семья ребёнка были найдена.