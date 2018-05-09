Москва, 9 мая, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Торжественный парад на Красной площади, приуроченный к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, показал сплочённость людей и вызвал колоссальные эмоции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил советский тяжелоатлет, пятикратный призёр чемпионатов СССР, награждённый орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За победу над Японией» Владимир Яковлевич Вильховский. Ветеран высоко оценил достижения отечественной техники, продемонстрированные на параде, и слаженный строй Вооружённых сил России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Советский тяжелоатлет, пятикратный призёр чемпионатов СССР, награждённый орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За победу над Японией» Владимир Яковлевич Вильховский

«Впечатления колоссальные, изумительные, прекрасные. Все молодые офицеры в строю, изумительная выучка, чувствуется, что во главе наших Вооруженных сил стоят опытные командиры. Понравилось новое вооружение, думаю, некоторые господа на западе сделают определенные выводы. Мы идём по Красной площади и показываем их не для того, чтобы воевать, а показываем, что идём к миру», — подчеркнул он.

Владимир Вильховский также высоко оценил мощь военно-воздушных сил России, продемонстрированных на параде. По словам ветерана, во время церемонии была показана небывалая сплочённость людей в память о великом подвиге народа.

«Наши самолёты показали такую выучку, что её нужно тысячу раз фотографировать и показывать, какие у нас замечательны машины, пилоты. Какие люди управляют этой техникой. Сплочённость видна везде, и на Красной площади я увидел, как молодые патриоты сегодня помогают старикам, бывшим воинам, офицерам, которые проделали долгий путь. Это наше новое поколение, которое как сказал Владимир Путин, будет вести наше государство в недалёком будущем. Слава нашему народу, победителю!» — подчеркнул ветеран.

Владимиру Вильховскому в 2018 году исполнится 91 год, его называют «Юнгой огненных рейсов». Знаменитый штангист участвовал в транспортировке грузов, поставлявшихся в СССР по программе ленд-лиза. Грузы поставлялись из США и Великобритании, и ветеран находился в охране судов.

«Я воевал на трёх фронтах. На Дальнем востоке, на северном флоте на Балтике и на Черном море. Я счастлив, что я сегодня ощущаю твердую почву под ногами — аллегорически в том плане, что мы сейчас будем двигаться только вперед. Большой привет всем морякам военно-морского флота», — заключил ветеран.