Анкара, 9 мая, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что США в итоге проиграют из-за решения выйти из ядерной сделки с Исламской Республикой Иран. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Проигравшей стороной будут США, отказывающиеся от соблюдения договорённостей», — сказал Эрдоган, комментируя решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе.

Турецкий лидер подчеркнул, что «нельзя по желанию выходить из соглашений или менять их условия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Соглашения по иранскому атому и возобновляет жесткий режим санкций против Исламской Республики, а также против всех тех, кто ведет в ней бизнес.

Стоить отметить, что данное соглашение было заключено еще в тот период, когда президентом США был Барак Обама и при ключевом участии его государственного секретаря Джона Керри.

Что касается Трампа, то он изначально выступал против данного соглашения и считал его вредным для США. Трамп в общем-то справедливо указывает, что в условия данного соглашения Иран получает широкое поле возможностей для роста своего влияния и геополитического веса на Ближнем Востоке, чем он конечно же не преминул воспользоваться.