Ереван, 9 мая, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Считаю недопустимой отставку министра обороны пока не назначен новый министр. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM в Армении, сообщил и.о. министра обороны Армении Виген Саркисян.

mil.am Виген Саркисян

«Ничто не может заставить меня отступить от выполнения обязанностей, пока я не узнаю кто взял на себя эти обязанности», — сказал Саркисян.

Он также повторил, что исключает работу в составе нового правительства, потому что министр обороны — это не наемный работник.

«Должность политическая, вопрос в политических взглядах, в команде, в глубоком доверии, потому что быть эффективным министром очень трудно, если у тебя нет команды соратников, и если вы не служите одной задаче. Следственно, считаю невозможным продолжение работы. Но это не означает, что я отстраняюсь от процессов. Я искренне считаю, что служить обществу, народу можно в различных качествах, и должность для этого всего лишь однօ из средств», — отметил Саркисян.

Он подчеркнул, что Конституция Армении не предусматривает отставку действующего министра или и.о. министра. Чтобы уволить действующего министра, достаточно назначить нового министра.

Что касается кандидатуры Давида Тонояна на пост министра обороны, то по словам Саркисяна, он давно знаком с Тонояном, и лично для действующего министра было бы хорошо, если бы на его место пришел Тоноян.

«Но тем не менее, как я говорил ранее, министр — не наемный работник. Независимо от того министр партийный или беспартийный, он член политической команды. Я честно говоря был немножко удивлен реакцией Тонояна на те предложения Арарата Мирзояна (член команды Никола Пашиняна — ИА REGNUM ), которые прозвучали на митинге о том, что рассматривается кандидатура Тонояна. Это означает, что будучи в составе правительства он оставляет открытыми двери для подобных переговоров. Я так никогда не делал. Считаю это для себя табу. Но люди живут по разному, думают по разному. Это было его личным выбором, он сориентировался так», — сказал Саркисян.