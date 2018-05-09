Калуга, 9 мая, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Свыше 11 тыс. жителей Калуги вышли 9 мая на улицы областного центра, чтобы торжественно отметить 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9,5 тыс. калужан прошли в рядах «Бессмертного полка» с портретами родных и близких, воевавших в рядах Красной армии, в митинге памяти на Площади Победы участвовали 1,7 тыс. калужан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На улицах областной столицы много детей

Вместе с калужанами в рядах «Бессмертного полка» прошёл губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, депутаты, руководители муниципальных органов власти.

Митинг памяти на Площади Победы

В праздничном шествии участвовали целыми семьями, на улицах областной столицы много детей. Завершилось шествие торжественным митингом на площади Победы, где жителей и гостей Калуги с праздником Победы также поздравили митрополит Калужский и Боровский Климент, ветеран Великой Отечественной войны, освободитель Калуги от гитлеровских захватчиков Александр Унтилов. Праздник в честь Дня Победы в Калуге продолжится традиционной легкоатлетической эстафетой, а также концертом и народными гуляниями.

«Бессмертный полк» в Калуге собрал 9,5 тыс. жителей

Также на Калужском турбинном заводе 9 Мая в торжественной обстановке открыли заводской мемориал воинской славы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, военнослужащие Кантемировской дивизии возложили венок к подножью мемориала, после чего в память о погибших прозвучал оружейный залп почётного караула.

«Сегодня с чувством глубокого уважения мы отдаем дань памяти погибшим, передавая наследие о войне и ее героях молодому поколению, — заявил генеральный директор КТЗ Юрий Мамин, обращаясь к сотрудникам и ветеранам предприятия. — 9 Мая — особенный праздник для всех нас, день, объединивший в себе и радость, и скорбь. Это день великого подвига, день почёта и национальной гордости».

Жители поздравляют ветеранов

После торжественной части гостей ждала праздничная программа. На центральной заводской площади развернулась полевая кухня на дровах, со сцены звучали песни о войне в исполнении творческих коллективов Калуги и молодых специалистов КТЗ. Дети сотрудников завода принимали участие в патриотических мастер-классах: создавали броши из георгиевских лент и открытки для ветеранов, делали боевые самолётики из бумаги, рисовали на асфальте. Праздник завершился запуском в небо белых воздушных шаров в память о погибших воинах.